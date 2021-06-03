Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал, как прошёл первый сбор

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал, как прошёл первый сбор лыжников национальной команды. Вчера, 2 июня, группа лыжников, тренирующихся под руководством Турышева и Маркуса Крамера, завершила сбор в Рамзау (Австрия).

«Все поставленные задачи выполнили, самочувствие спортсменов нормальное, немного подустали после сбора, но со здоровьем всё хорошо у всех. Следующий сбор у нас будет сдвоенным: 10 дней проведем в Эстонии и 10 дней в Швеции в лыжном тоннеле. Выезжаем в Отепя 13 июня, на сборе в Эстонии будем использовать лыжероллеры, велосипеды, спортсменов также ждут силовые тренировки и кроссы.

В Отепя приедут все лыжники сборной, не только наша группа. Это традиционный сбор, где собираются все группы один раз в году и приезжает Елена Валерьевна Вяльбе (президент Федерации лыжных гонок России. — Прим. «Чемпионата»). Получаем от неё напутствия, и дальше все разъезжаются на свои тренировочные мероприятия, а кто-то останется в Эстонии», — приводит слова Турышева ТАСС.