Крюгер стал победителем Holmenkollen Skishow 2021

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер выиграл гонку преследования на Holmenkollen Skishow 2021. Турнир прошёл в Осло.
Результаты приведены ниже.
Лыжероллеры. Гонка преследования. 3 x 2,1 км
1. Симен Хегстад Крюгер — 22.52,0.
2. Томас Хелланд Ларсен — +17,5.
3. Харальд Эстберг Амундсен — +18,7.
4. Эрланн Квисле — +19,0.
5. Амунд Аугуст Корсет — +20,0.
6. Патрик Фоссум Кристофферсен — +20,8.
7. Йон Рольф Скамо Хопе — +22,2.
8. Пол Голберг — +22,7.
Симен Хегстад Крюгер также победил в прологе.
Пролог. 4,2 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Симен Хегстад Крюгер — 11.06,8.
2. Мартин Лёвстрём — +4,7.
3. Пол Голберг — +8,0.
4. Харальд Эстберг Амундсен — +16,7.
5. Ханс Кристер Холунд — +19,2.
5. Даниэль Сток — +19,2.
7. Хавард Мосеби — +20,2.
8. Йон Рольф Скамо Хопе — +20,6.
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