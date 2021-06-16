Губерниев: Большунов интересен людям, когда он выиграл что-то

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о лидере мужской сборной России по лыжным гонкам Александре Большунове. По мнению Губерниева, Большунов интересен публике тогда, когда побеждает.

«Мы не любим своих спортсменов, мы их не знаем. Зачастую в этом понимании мы не являемся спортивной страной.

Люди, которые год назад неожиданно узнали, что есть Большунов… И они: Саша, Саша. Саша им интересен, когда он выиграл что-то. Саша им интересен на дистанции и когда он заканчивает эту дистанцию.

Есть подмена понятий: есть жизнь реальная, когда ты выходишь на улицу, и есть жизнь в Сети. Сеть популярна и активна. Зайди на футбольные паблики — там обсуждения и всё такое. Потом посмотри рейтинги Лиги чемпионов — вроде бы неплохие, но не заоблачные. И проигрывают биатлону», — рассказал Губерниев в передаче «50 вопросов. Спорт» на Premier.