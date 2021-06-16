«Никогда не забуду эту гонку». Клебо вспомнил о лишении победы в марафоне на ЧМ-2021

Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что всегда будет помнить марафон на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе.

Клебо финишировал первым, однако незадолго до финиша у норвежца произошёл контакт с россиянином Александром Большуновым. В итоге решением судей Йоханнес был лишён победы и дисквалифицирован за создание помех сопернику.

«Никогда не забуду эту гонку, всегда буду её помнить. Да, я оставил её позади, чтобы не раздражаться и не злиться ни на кого – сейчас или в будущем. Это, конечно, тяжело, но послужит мне уроком.

Замечательно, что проделанная работа окупается. Я сделал шаг вперёд в дистанционных гонках. Это главный повод для радости. Работа, которую проделали мы с дедушкой с помощью Арильда Монсена, показала себя.

Безусловно, у меня есть желание взять реванш. Я не зол и не раздражён. Но мне очень хочется бежать быстро зимой. Нет сомнений», – приводит слова Клебо VG.