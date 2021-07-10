Скончался бывший президент FIS Джанфранко Каспер

Ушёл из жизни бывший президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер. В FIS Каспер работал в течение 46 лет, последние 23 года в качестве президента федерации. Он покинул должность чуть больше месяца назад. Его преемник Йохан Элиаш был избран на 52-м Международном конгрессе FIS 4 июня. За несколько дней до этого 77-летний Каспер был госпитализирован в больницу, где оставался до самой смерти в пятницу вечером.

Каспер был членом Международного олимпийского комитета с 2000 по 2018 год и членом Всемирного антидопингового агентства с 2003 года. Кроме того, он был президентом Ассоциации международных федераций зимних олимпийских видов спорта (AIOWF) и исполнительным членом МОК в 2016-2018 годах. На сессии МОК в Буэнос-Айресе осенью 2018 года Каспер получил Олимпийский орден и был назван Почётным членом МОК.