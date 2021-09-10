Глеб Ретивых: занимаюсь любимым делом, и оно даёт возможность помогать детям

Неоднократный призёр чемпионатов мира в спринтерских гонках российский лыжник Глеб Ретивых рассказал, почему занимается благотворительностью.

«Сколько потратил за последние три года на благотворительность? Бренду три года, который мы сделали, не меньше миллиона ушло на благотворительность для спортивных школ. Я стараюсь избегать вопроса, связанного с меценатством, его многие задают, я ухожу и, если вы заметили, об этом никакой информации нет.

Занимаюсь любимым делом, и оно даёт возможность помогать детям. Я сам прошёл это, потерял отца, всё было на плечах матери, мне всё это знакомо. Мама взяла кредит и купила мне гоночный комбинезон, шапку и лыжи. Отключаюсь от всего этим, если постоянно заниматься тренировками и сидеть в четырёх стенах, то это тяжело.

На Олимпиаде мне будет уже 30 лет, как французы говорят: dernière chance (финальный шанс), желание есть завоевать не одну медаль на Олимпийских играх», — приводит слова Ретивых «Матч ТВ».