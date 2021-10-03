Петтер Нортуг рассказал, готов ли вернуться в элитный спорт ближайшей зимой

Единственный в истории двукратный обладатель неофициального звания короля лыж норвежец Петтер Нортуг заявил, что в ближайшем сезоне не планирует выступать на элитном уровне в марафонах.
«Я принимаю участие в гонках, и мне это даётся нелегко. Сейчас я тренируюсь в первую очередь для того, чтобы у меня не свисал живот. Если у меня будут какие-то другие цели, то я обязательно об этом расскажу.
Предстоящая зима обещает стать очень насыщенной, потому что я буду рабоать на TV2. Естественно, мои возможности будут ограничены, но я попробую выступить там, где получится», — приводит слова Нортуга Dagbladet.
Петтер Нортуг занял лишь 35-е место (из 39 финалистов) в забеге Red Bull 400, прошедшем вчера в Лиллехаммере. Он уступил победителю Мариусу Бьеркесету 1 мин и 42 секунды. Участники бежали вверх по прыжковому трамплину, набор высоты на 400 м составил 140 м.
Нортуг завершил карьеру в декабре 2018 года, после чего работал в качестве эксперта на TV2. В 2020 году Петтер попал под следствие за опасное вождение и хранение наркотиков. Его приговорили к 7 месяцам тюрьмы, однако позднее перевели в реабилитационную клинику.
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