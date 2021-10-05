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Йоханнес Клебо принял участие в обсуждениях FIS новых правил контактной борьбы на финише

Йоханнес Клебо принял участие в обсуждениях FIS новых правил контактной борьбы на финише
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо принял участие в обсуждениях FIS, касающихся изменений правил контактной борьбы в лыжных гонках на финише.

По словам главы комитета FIS Вегарда Ульванга, согласно предложенным правилам, лидер гонки сможет выбрать предпочтительную траекторию движения на финише, но ему не будет позволено препятствовать соперникам. «Судить не станет намного проще — слишком много вещей нужно принимать во внимание», — цитирует Ульванга Aftenposten.

«Я рад, что в FIS занялись этим вопросом. Фэйр-плей важна во всех видах спорта, но мы повременим с празднованиями до того, как новые правила одобрят Совет и Конгресс FIS», — приводит слова Клебо Aftenposten.

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