Спонсор не отнёс Сундлинг и Дальквист в число фавориток Кубка мира. Шведки отреагировали
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Генеральный спонсор сборной Швеции по лыжным гонкам на традиционной предсезонной встрече со СМИ не включил чемпионок мира в командном спринте Йонну Сундлинг и Майю Дальквист в список спортсменок с высокими шансами на медали в гонках Кубка мира.
Известные шведские лыжницы были неприятно удивлены.
«Когда увидела список, стала похожа на живой вопросительный знак. Да ладно, меня там нет!» — приводит слова Сундлинг Expressen.
«Как же так?! Тоже удивлена, куда я пропала. Эй! В этом списке нет чемпионки. Возможно, это как-то можно объяснить тем, что ни я, ни Йонна не будем участвовать в Кубке мира по плану А. По некоторым причинам придётся выбирать. Но я должна была быть в списке», — сказала Дальквист.
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