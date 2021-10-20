Эмиль Иверсен не поверил, что Александр Большунов перенёс операцию на челюсти

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежец Эмиль Иверсен не поверил, что чемпион мира 2021 года в скиатлоне, лидер сборной России Александр Большунов недавно перенёс операцию на верхней челюсти.
«Меня меньше всего беспокоит, что пишут о нём в газетах. Доверять этому можно даже меньше, чем тому, что пишут в «Смотри и слушай» (популярный норвежский таблоид. — Прим. «Чемпионата»). Никто из нас не читает там о таких случаях», — приводит слова Иверсена Nettavisen.
Напомним, Александр Большунов перенёс операцию ранее в октябре. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость и потребовала проведения операции. Киста появилась из-за неправильно залеченной пломбы нервного канала зуба. Личный тренер Большунова Юрий Бородавко сообщил, что на восстановление спортсмена уйдёт около 10 дней.
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