Тренер сборной Норвегии оценил изменение правил после громких скандалов с Большуновым

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал новость, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) решила внести изменения в регламент соревнований после громких скандалов с разными трактовками правил обгона в сезоне-2020/2021. Ранее сообщалось о введении двух основных правил: лидирующий лыжник имеет право выбрать свою траекторию, но должен учитывать интересы других конкурентов; когда соперники едут рядом друг с другом, они оба несут ответственность.
«Насколько я знаю, обсуждений было много. Теперь будет закон, который напишут в понятной форме. Понимание этого не всегда легко для людей из Трёнделага (одна из губерний Норвегии. — Прим. «Чемпионата»), которые весьма посредственно говорят по-английски.
Сомнительные ситуации можно найти всегда. Избавиться от них полностью не удастся. Судьи должны будут действовать по своему усмотрению в дополнение к правилам», — цитирует тренера Dagbladet.
Среди громких скандалов прошлого сезона особое место занимает развязка эстафеты этапа Кубка мира в Лахти. Тогда финн Йони Мяки на финишной прямой подрезал россиянина Александра Большунова. Александр замахнулся на него палкой, а после финиша, желая обсудить случившееся, поехал в сторону финской команды. Но крепление отстегнулось и Большунов врезался в соперника. Из-за Большунова была дисквалифицирована вся эстафетная команда, а сам лыжник будет тут же наказан, если вновь нарушит правила.
Позже в развязке марафона на чемпионате мира норвежец Йоханнес Клебо стал обгонять Большунова вне финишного коридора. Клебо завершил гонку первым, но сломал россиянину палку и был дисквалифицирован.
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