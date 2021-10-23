Грушин — о кончине Веденина: лишились ещё одного преданного и знаменитого человека

Заслуженный тренер СССР и России, наставник национальной команды по лыжным гонкам с 1984 по 2002 год Александр Грушин выразил соболезнования в связи с кончиной легендарного российского лыжника Вячеслава Веденина. Двукратный олимпийский чемпион скончался 22 октября на 81-м году жизни после продолжительной болезни.



«Он был великим спортсменом, очень хороший человек. Жалко, что с ним уходит эпоха, связанная с достижением результата, в основе которых лежал огромный труд. Также он был прекрасным другом и товарищем. Мы лишились ещё одного преданного и знаменитого человека лыжных видов спорта», — сказал Грушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Вячеслав Веденин — первый советский лыжник, выигравший золото в индивидуальной мужской гонке на Олимпийских играх. Победу он одержал в 1972 году в Саппоро (Япония) в гонке на 30 км. Особенно лыжник прославился тем, что смог выиграть на последнем этапе эстафеты 4×10 км, там же в Саппоро, уйдя на него с отставанием в 1 минуту от норвежца Харвикена.