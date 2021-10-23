«Выдающийся». Бывший президент ФЛГР выразил соболезнования в связи с кончиной Веденина

Бывший президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Владимир Логинов выразил соболезнования в связи с кончиной легендарного российского лыжника Вячеслава Веденина. Двукратный олимпийский чемпион скончался 22 октября на 81-м году жизни после продолжительной болезни.

«Вячеслав Петрович – выдающийся, одним словом, что в СССР, что в России. Он много участвовал в жизни лыжных гонок в последнее время. Приезжал в Мончегорск и Апатиты, вёл очень активный образ жизни, выступал перед молодёжью.



Последний раз мы общались с ним в Мончегорске, он выступал перед лыжниками, которые должны были стартовать 70 километров. Он рассказывал про открытие Олимпиады в Саппоро, когда оператор всех просил пригнуться, а он как шёл, так и шёл. Вячеслав Петрович был человеком удивительной силы воли. Любил свою страну, спорт, был настоящим патриотом. Повторюсь, выдающийся», — сказал Логинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Вячеслав Веденин — первый советский лыжник, выигравший золото в индивидуальной мужской гонке на Олимпийских играх. Победу он одержал в 1972 году в Саппоро (Япония) в гонке на 30 км. Особенно лыжник прославился тем, что смог выиграть на последнем этапе эстафеты 4×10 км, там же в Саппоро, уйдя на него с отставанием в 1 минуту от норвежца Харвикена.