Юрий Бородавко — о Вячеславе Веденине: я на него равнялся как на великого

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко выразил соболезнования в связи с кончиной легендарного российского лыжника Вячеслава Веденина. Двукратный олимпийский чемпион скончался 22 октября на 81-м году жизни после продолжительной болезни.



«Вячеслав Петрович Веденин – легендарная личность. Он человек, на примере которого воспиталось несколько поколений лыжников. Конечно, он выдающийся спортсмен, прекрасный друг. Все, кто с ним общался, высказывались о нём только положительно. Если говорить обо мне, у меня висел его портрет, как он бежит на лыжах, из журнала «Огонёк». Я ложился спать и просыпался с портретом человека, который для меня был примером. Я на него равнялся как на великого. Хотел быть на него похожим», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Вячеслав Веденин — первый советский лыжник, выигравший золото в индивидуальной мужской гонке на Олимпийских играх. Победу он одержал в 1972 году в Саппоро (Япония) в гонке на 30 км. Особенно лыжник прославился тем, что смог выиграть на последнем этапе эстафеты 4×10 км, там же в Саппоро, уйдя на него с отставанием в 1 минуту от норвежца Харвикена.