FIS выразила соболезнования в связи со смертью Вячеслава Веденина

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) отреагировали на смерть легендарного российского лыжника Вячеслава Веденина. Двукратный олимпийский чемпион скончался 22 октября на 81-м году жизни после продолжительной болезни.

«С уходом Вячеслава Веденина мир лыжных гонок потерял крайне увлечённого спортсмена, который был частью эпохи лыжников, оказавших сильное влияние на лыжные гонки.



Его наследие является выдающимся не только из-за индивидуальных результатов, но и благодаря его поддержке товарищей по команде, которая вдохновляла поколения лыжников.

Семья лыжных гонок FIS опечалена новостью о смерти Вячеслава и выражает глубочайшие соболезнования его семье», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте FIS.



Вячеслав Веденин — первый советский лыжник, завоевавший золото в индивидуальной мужской гонке на Олимпийских играх. Победу он одержал в 1972 году в Саппоро (Япония) в гонке на 30 км. Но больше всего лыжника прославило то, что он смог выиграть на последнем этапе эстафеты 4×10 км — там же, в Саппоро — уйдя на него с отставанием в минуту от норвежца Харвикена.