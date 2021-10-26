Стал известен состав сборной Норвегии на первый этап Кубка мира в Руке

Сборная Норвегии по лыжам представила список из пяти спортсменов, которые примут участие в первом этапе Кубка мира в Руке с 26 по 28 ноября. В него вошли: Йоханнес Хёсфлот Клебо, Эмиль Иверсен, Пол Гульберг, Ханс Кристер Холунд и Симен Хегстад Крюгер. Позже будет объявлено о ещё одном лыжнике.

«Есть по одному свободному месту в каждой дисциплине для девушек и мужчин. Изначально они предназначены для членов сборной. Однако если наши главные лыжники выступят не очень хорошо, а кому-то удастся хорошо себя проявить, то откроются возможности для тех, кто не входит в сборную», — приводит слова спортивного директора команды Эспена Бьёрвига NRK.



В Руке пройдут классические спринты, индивидуальные гонки, а также гонки преследования.