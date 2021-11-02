Александр Легков встретился с Йоханнесом Клебо в Италии

Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне, российский лыжник Александр Легков опубликовал совместное фото с нынешним лидером сборной Норвегии, трёхкратным олимпийским чемпионом Йоханнесом Клебо.

«Встретили Йоханнеса Клебо, пожелали ему удачи в сезоне, сфотографировали Арсения, сказали, что это один из самых быстрых лыжников планеты. Ну и, конечно, всё это было после совместной тренировки с нашей сборной России. Ливиньо – место встречи», — прокомментировал снимки Легков.

Публикация доступна в «инстаграме» Александра Легкова.

В данный момент норвежские спринтеры проводят высотный сбор в Ливиньо (Италия), где впервые провели тренировки на снегу. Тренируется в Италии также и группа Маркуса Крамера, в которую входят Евгений Белов, Александр Бессмертных, Артём Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Юлия Ступак, Алиса Жамбалова и Христина Мацокина.