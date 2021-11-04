Симен Хегстад Крюгер: предпочёл бы прокатиться по олимпийским трассам на лыжах до Игр-2022

Двукратный олимпийский чемпион (в скиатлоне и эстафете) норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер рассказал, что ему известно о трассах Игр-2022 в Пекине.

«Конечно, я бы предпочёл прокатиться там на лыжах до участия в Олимпийских играх, но у нас не было возможности, поэтому всё, что у нас есть, — это несколько фильмов о трассах, которые мы смотрели. Я пытаюсь представить, какой будет дистанция, и у меня в голове возникают какие-то картинки, но стараюсь не думать об этом слишком много. Что касается высоты, у нас есть разные тренировочные лагеря, моделирующие эти условия, и у нас есть опыт соревнований на большой высоте, как это будет в Чжанцзякоу. Лично у меня очень хороший опыт, и высота должна быть преимуществом для меня, потому что я довольно быстро приспосабливаюсь к гонкам на высоте, поэтому чувствую, что соревнования на этих высотах для меня больше плюс, чем вызов», — приводит слова Крюгера сайт Международной федерации лыжного спорта.