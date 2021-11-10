Сергей Крянин назвал лыжника, который способен побороться с Александром Большуновым

Вице-президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам, призёр ЧМ Сергей Крянин рассказал, кто из российских лыжников, по его мнению, в состоянии бросить вызов лидеру мужской национальной команды Александру Большунову.

«У Большунова небольшие проблемы со здоровьем. У нас такой организм, что надо следить за зубами. Некоторые вещи нужно восстанавливать.

У нас есть Мальцев, Ретивых, Белов, Устюгов. Все надежды наших земляков на Устюгова, и я думаю, что он способен бороться и с Большуновым. Будем смотреть по сезону, кто как подготовился. До первого старта сезона пока сказать не можем. Сезон длинный, и эти первые старты покажут, кто как готов. Будем ждать», — сказал Крянин в эфире телеканала «Югра».

