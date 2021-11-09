Дмитрий Губерниев прокомментировал проблемы со здоровьем у Александра Большунова

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался на тему проблем со здоровьем у лидера мужской сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова. Ранее Большунов перенёс операцию на челюсти.
«Желаю Саше всяческого здоровья, он уникальный спортсмен, но я уже говорил, что сборная с Большуновым и без Большунова — это разные команды. Но это было по состоянию на прошлые два сезона. Сейчас великолепный шанс доказать, что лыжники России и без него являются топ-командой. В этом смысле будет интересно сравнить лыжников с биатлонистами.
В лыжах много талантливых людей. Рассчитываю, что встрепенутся Устюгов с Бессмертных, что будет подрастать Мальцев, что оправится от травм Спицов. Про девчонок особый разговор, там очень молодая и талантливая команда. Олимпийский сезон всё покажет», — цитирует Губерниева «РИА Новости Спорт».
Напомним, Александр Большунов перенёс операцию в октябре. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость и потребовала проведения операции. Киста появилась из-за неправильно поставленной пломбы при лечении нервного канала зуба.
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