Дмитрий Губерниев прокомментировал проблемы со здоровьем у Александра Большунова

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался на тему проблем со здоровьем у лидера мужской сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова. Ранее Большунов перенёс операцию на челюсти.

«Желаю Саше всяческого здоровья, он уникальный спортсмен, но я уже говорил, что сборная с Большуновым и без Большунова — это разные команды. Но это было по состоянию на прошлые два сезона. Сейчас великолепный шанс доказать, что лыжники России и без него являются топ-командой. В этом смысле будет интересно сравнить лыжников с биатлонистами.

В лыжах много талантливых людей. Рассчитываю, что встрепенутся Устюгов с Бессмертных, что будет подрастать Мальцев, что оправится от травм Спицов. Про девчонок особый разговор, там очень молодая и талантливая команда. Олимпийский сезон всё покажет», — цитирует Губерниева «РИА Новости Спорт».

Напомним, Александр Большунов перенёс операцию в октябре. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость и потребовала проведения операции. Киста появилась из-за неправильно поставленной пломбы при лечении нервного канала зуба.