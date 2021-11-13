Юлия Ступак спросила у Александра Легкова, как стать олимпийским чемпионом. Он ответил
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Российская лыжница Юлия Ступак в «Инстаграме» поинтересовалась у олимпийского чемпиона в марафоне Александра Легкова, как завоевать золото Игр. Легков ответил, также к обсуждению подключился тренер сборной России Сергей Турышев.
Ступак: Александр, у меня к вам вопрос. Как стать олимпийским чемпионом?
Турышев: Нужно много тренироваться.
Легков: Слышала, Юля? Сергей за меня сказал. Собственно, ты это и делаешь. Даже в Давос улетела, чтобы увидеть Изабель Кнауте и спросить у неё. Так что, думаю, всё у тебя должно получиться.
26-летняя Ступак — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года (в спринте и эстафете), трёхкратный призёр чемпионатов мира. Она является заслуженным мастером спорта России.
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