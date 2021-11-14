Вероника Степанова: цели взгромоздиться на подиум как можно скорее у меня нет

Чемпионка мира среди юниоров, 20-летняя российская лыжница Вероника Степанова рассказала о целях на первый взрослый сезон-2021/2022.
«Периодически спрашивают: каковы мои цели на сезон? Это мой первый год в основной сборной и цели взгромоздиться хоть на какой-то подиум как можно скорее у меня нет. Мои амбиции простираются далеко, но для этого, цитируя моего тренера, «нужно трудиться, постепенно развиваться и исправлять ошибки». Тем из моих болельщиков, кто ждёт быстрых побед, придётся, видимо, разочароваться и набраться терпения: функциональное здание строят на прочном фундаменте. Мои тренеры и руководство не торопят — не тороплюсь и я сама», — написала Степанова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Вероники Степановой в «Инстаграме».
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