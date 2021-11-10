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Вероника Степанова – в адрес FIS: хватит уже пытаться «наказывать Россию»

Вероника Степанова – в адрес FIS: хватит уже пытаться «наказывать Россию»
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Чемпионка мира среди юниоров, 20-летняя российская лыжница Вероника Степанова раскритиковала FIS за минимальное количество проводимых этапов Кубка мира в России.

«Нет, я конечно улыбаюсь на этих фото – врождённая любовь к фотографам и возбуждение от предстоящего вскоре старта. Но в голове у меня вопрос: почему часть нашей тренировочной группы сегодня бежит простую контрольную на шикарном лыжном стадионе в Ханты-Мансийске, в то время как мы кучно месим заполярный финский снег максимально далеко от мест проживания людей?! А всё потому, что FIS прогнулась под «политические обстоятельства» и устраивает первые старты Кубка мира в местах, где главные зрители – северные олени. Поэтому все звёзды и здесь сейчас, готовятся, борясь за лыжню и тренажёрные залы (сегодня Ийво Нисканен выиграл у нас гонку за место в тренажёрном зале). Надеюсь дожить до того времени, когда лучшие лыжники планеты будут в это время в Хантах, Тюмени или даже Вершине Тёи – почему нет? Погода лыжная, народ за нашим спортом следит – что ещё нужно для развития спорта? Хватит уже пытаться «наказывать Россию», не давая право проводить соревнования, когда это логично во всех смыслах. И да, я помню про ЭКМ в Тюмени – но сколько этих этапов в Норвегии, а?» — написала Степанова в своём «инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Вероники Степановой.

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