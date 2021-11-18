Бессмертных ответил на вопрос о норвежском допинге в лыжах на фоне инцидента с Бьорген

Серебряный призёр Олимпиады 2014 года в Сочи по лыжным гонкам Александр Бессмертных ответил на вопрос, можно ли считать поводом переживать недавнюю допинговую историю с восьмикратной олимпийской чемпионкой, норвежкой Марит Бьорген.

Напомним, ранее Бьорген в биографической книге рассказала, как у неё обнаружился положительный допинг-тест в 2017 году на чемпионате мира в Лахти. На том турнире норвежка выиграла четыре золотые медали. Заявление спортсменки вызвало резонанс в обществе.

«Это реалии, с которыми приходится мириться. Бессмысленно переживать по этому поводу. Все должны делать свою работу, а не сидеть и думать: «Ой, какие мы хорошие, а все остальные плохие». Здесь никто никогда не будет прав. У каждого своя правда», — цитирует Бессмертных Sport24.