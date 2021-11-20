Александр Большунов выступит на отборе в Муонио

Научный сотрудник сборной России по лыжным гонкам Анатолий Волков рассказал, что действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», российский лыжник Александр Большунов выступит на отборе в Муонио (Финляндия).

«Сан Саныч чисто продышаться выйдет на 10 километров, не обращайте внимания. В целом с ним всё хорошо, работает по плану», – написал Волков в своём «инстаграме».

Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски».

Напомним, Большунов в октябре перенёс операцию на челюсти. Необходимость в хирургическом вмешательстве возникла из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость и потребовала проведения операции. Киста появилась из-за неправильно поставленной пломбы при лечении нервного канала зуба.