Сборная Норвегии назвала состав на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам
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Сборная Норвегии по лыжным гонкам объявила состав на первый этап Кубка мира сезона-2021/2022. Об этом сообщается на официальном сайте национальной команды. Соревнования начнутся в Руке (Финляндия) в пятницу, 26 ноября.
За мужскую сборную Норвегии выступят Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Йоханнес Клебо, Эрик Вальнес (все — спринт и дистанция), Ховард Тёугбёль, Сиверт Вииг (оба — спринт), Ханс Кристер Холунд и Симен Хегстад Крюгер (оба — дистанция).
Женскую национальную команду представят Тириль Венг (спринт и дистанция), Майкен Фалла, Матильде Мюрвольд, Ане Стенсет, Анна Свендсен, Лотта Венг (все — спринт), Рагниль Хага, Терезе Йохауг, Анне Къерсти Калво, Хейди Венг, Ингвильд Эстберг (все — дистанция).
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