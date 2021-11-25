Сервисёр сборной России по лыжным гонкам рассказал о работе на Олимпиаде-2022 в Пекине

Заместитель шефа сервис-группы сборной России по лыжным гонкам Виктор Головин заявил, что в распоряжении национальной команды на Олимпиаде в Китае не будет вакс-грузовика.

«Это даже не обсуждается. Ни одна команда не привезёт с собой грузовик, в том числе и Норвегия. Это слишком далеко и затратно. В Пхёнчхане тоже ни у одной сборной вакс-фургонов не было. В Сочи у нас была возможность использовать грузовик и поднять его на высоту, норвежцы пригнали свою фуру, но она стояла внизу в олимпийской деревне. Не исключаю, что в Пекине вакс-грузовик будет только у сборной Китая, но всё же сомневаюсь в этом.

Штайншлифт-машина? Вот на это мы рассчитываем. Сейчас Елена Валерьевна решает вопрос по доставке машины на Олимпийские игры. Это даст нам возможность потестировать структуры на китайском снегу. За неделю до чемпионата мира в Оберстдорфе мы также со своей машиной отправились туда на сбор, продуктивно поработали, нашли пару хорошо показавших себя структур, и на самом турнире наши спортсмены бежали именно на них», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.