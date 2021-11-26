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Эмиль Иверсен отказался общаться с журналистами после провала в спринте

Эмиль Иверсен отказался общаться с журналистами после провала в спринте
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Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Эмиль Иверсен, не сумевший преодолеть квалификацию в спринте на стартовом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), отказался общаться с журналистами после гонки, сообщает Iltalehti. В квалификации он занял лишь 49-е место.

Тренер спринтерской сборной Норвегии Арильд Монсен так оценил выступление Эмиля: «Он был слишком медленным. Он сам это признал. Других объяснений быть не может, с лыжами всё было в порядке».

Расписание гонок
26 ноября
14:30 — спринт (женщины, мужчины), финал, классический стиль.

27 ноября
12:15 — гонка на 15 км, мужчины, раздельный старт, классический стиль.
15:30 — гонка на 10 км, женщины, раздельный старт, классический стиль.

28 ноября
12:20 — гонка преследования на 10 км, женщины, свободный стиль.
14:30 — гонка преследования на 15 км, мужчины, свободный стиль.

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