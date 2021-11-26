Эмиль Иверсен отказался общаться с журналистами после провала в спринте

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Эмиль Иверсен, не сумевший преодолеть квалификацию в спринте на стартовом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), отказался общаться с журналистами после гонки, сообщает Iltalehti. В квалификации он занял лишь 49-е место.

Тренер спринтерской сборной Норвегии Арильд Монсен так оценил выступление Эмиля: «Он был слишком медленным. Он сам это признал. Других объяснений быть не может, с лыжами всё было в порядке».

Расписание гонок

26 ноября

14:30 — спринт (женщины, мужчины), финал, классический стиль.



27 ноября

12:15 — гонка на 15 км, мужчины, раздельный старт, классический стиль.

15:30 — гонка на 10 км, женщины, раздельный старт, классический стиль.



28 ноября

12:20 — гонка преследования на 10 км, женщины, свободный стиль.

14:30 — гонка преследования на 15 км, мужчины, свободный стиль.