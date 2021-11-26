Непряева и Ступак пробились в полуфинал спринта на этапе КМ в Руке. Диггинс выбыла

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, российская лыжница Наталья Непряева вышла в полуфинал соревнований в спринте классическим стилем в рамках стартового этапа Кубка мира в Руке (Финляндия). В первом четвертьфинале она заняла второе место с результатом 2.55,51.
Ещё одной участницей полуфинала спринта от России стала двукратный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира Юлия Ступак (Белорукова). 26-летняя уроженка Сосногорска выиграла четвёртый четвертьфинал с результатом 2.55,75.
Стоит отметить, что Непряева и Ступак выступят в разных полуфиналах.
Россиянка Татьяна Сорина выбыла из борьбы, став пятой в своём четвертьфинале (2.59,01). Ещё одной представительницей России, которая остановилась на стадии 1/4 финала, стала Анастасия Фалеева — пятое место во втором забеге. Не сумела пробиться в полуфинал и действующая обладательница Кубка мира Джессика Диггинс. В пятом забеге она показала лишь четвёртый результат.
Квалификацию не смогли преодолеть россиянки Христина Мацокина, Ольга Кучерук и Лилия Васильева.
- 26 ноября 2021
-
14:56
-
14:36
-
14:24
-
13:59
-
13:56
-
13:11
-
13:01
-
12:51
-
12:38
-
12:35
-
12:34
-
12:24
-
12:17
-
12:10
-
10:31
-
08:59
-
08:55
-
01:10
-
01:05
- 25 ноября 2021
-
23:02
-
22:59
-
22:32
-
22:12
-
21:39
-
18:47
-
17:44
-
14:21
-
13:16
-
12:29
-
12:00
-
11:05
-
10:44
-
09:59
-
09:35
-
00:09