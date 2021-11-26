Непряева и Ступак пробились в полуфинал спринта на этапе КМ в Руке. Диггинс выбыла

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, российская лыжница Наталья Непряева вышла в полуфинал соревнований в спринте классическим стилем в рамках стартового этапа Кубка мира в Руке (Финляндия). В первом четвертьфинале она заняла второе место с результатом 2.55,51.



Ещё одной участницей полуфинала спринта от России стала двукратный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира Юлия Ступак (Белорукова). 26-летняя уроженка Сосногорска выиграла четвёртый четвертьфинал с результатом 2.55,75.

Стоит отметить, что Непряева и Ступак выступят в разных полуфиналах.

Россиянка Татьяна Сорина выбыла из борьбы, став пятой в своём четвертьфинале (2.59,01). Ещё одной представительницей России, которая остановилась на стадии 1/4 финала, стала Анастасия Фалеева — пятое место во втором забеге. Не сумела пробиться в полуфинал и действующая обладательница Кубка мира Джессика Диггинс. В пятом забеге она показала лишь четвёртый результат.



Квалификацию не смогли преодолеть россиянки Христина Мацокина, Ольга Кучерук и Лилия Васильева.