Александр Терентьев вышел в полуфинал спринта в Руке, Большунов и Устюгов — нет

Российский лыжник Александр Терентьев вышел в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Руке. Он выиграл свой четвертьфинальный забег. Другой россиянин Глеб Ретивых также вышел в полуфинал — как лаки-лузер. Он показал третье время в своём четвертьфинале.
Лидер мужской сборной России Александр Большунов не вышел в полуфинал. Он показал лишь четвёртое время в своём четвертьфинале. Также за бортом полуфинала остались россияне Сергей Устюгов (5-е место в четвертьфинале) и Иван Якимушкин (4-е место в четвертьфинале).
В первом полуфинале сразятся Терентьев, Эрик Вальнес (Норвегия), Пол Голберг (Норвегия), Ришар Жуве (Франция), Йоханнес Клебо (Норвегия) и Люка Шанава (Франция). Во втором полуфинале выступят Маркус Грате (Швеция), Йони Мяки (Финляндия), Джеймс Клинтон Шунмейкер (США), Антон Перссон (ШВеция), Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) и Ретивых.
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