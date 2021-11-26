Александр Терентьев вышел в финал спринта на этапе Кубка мира в Руке, Глеб Ретивых — нет

Российский лыжник Александр Терентьев вышел в финал спринта на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Он показал второе время в первом полуфинальном забеге, уступив лишь норвежцу Эрику Вальнесу.

Другой россиянин Глеб Ретивых стал лишь четвёртым во втором полуфинале и не вышел в финал. Второй полуфинал выиграл финн Йони Мяки.

Таким образом, в финальном забеге Терентьева, Вальнеса и Мяки выступят норвежцы Йоханнес Клебо и Ховард Солос Тёугбёль, а также француз Ришар Жуве. Отметим, Клебо показал лишь четвёртый результат в своём полуфинале и пробился в финал как лаки-лузер.

Напомним, ранее из борьбы выбыли россияне Александр Большунов, Сергей Устюгов и Иван Якимушкин, остановившиеся на стадии четвертьфинала.