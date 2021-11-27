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Нисканен выиграл «разделку» классикой на этапе КМ в Руке, Червоткин — 2-й, Большунов — 3-й

Нисканен выиграл «разделку» классикой на этапе КМ в Руке, Червоткин — 2-й, Большунов — 3-й
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В Руке (Финляндия) прошла мужская индивидуальная гонка классическим стилем на 15 км в рамках первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в ней одержал финн Ийво Нисканен, второе место занял россиянин Алексей Червоткин, третье – ещё один представитель России Александр Большунов.

Кубок мира. 1-й этап. Рука (Финляндия). Индивидуальная гонка. Мужчины, 15 км.

1. Ийво Нисканен (Финляндия) – 33.08,6
2. Алексей Червоткин (Россия) – отставание +8,3
3. Александр Большунов (Россия) +14,1
4. Эрик Вальнес (Норвегия) +15,2
5. Сергей Устюгов (Россия) +21,1
6. Илья Семиков (Россия) +26,0
7. Эмиль Иверсен (Норвегия) + 28,9
8. Иван Якимушкин (Россия) +29,5
9. Йоханнес Клебо (Норвегия) + 41,7.

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Этап 1, Рука, Финляндия
Мужчины. 15 км. Классический стиль.
27 ноября 2021, суббота. 12:15 МСК
Окончено
1
Ийво Нисканен
Финляндия
33:08.6
2
Алексей Червоткин
Россия
+8.3
3
Александр Большунов
Россия
+14.1
Комментарии
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