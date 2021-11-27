Нисканен выиграл «разделку» классикой на этапе КМ в Руке, Червоткин — 2-й, Большунов — 3-й

В Руке (Финляндия) прошла мужская индивидуальная гонка классическим стилем на 15 км в рамках первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в ней одержал финн Ийво Нисканен, второе место занял россиянин Алексей Червоткин, третье – ещё один представитель России Александр Большунов.

Кубок мира. 1-й этап. Рука (Финляндия). Индивидуальная гонка. Мужчины, 15 км.

1. Ийво Нисканен (Финляндия) – 33.08,6

2. Алексей Червоткин (Россия) – отставание +8,3

3. Александр Большунов (Россия) +14,1

4. Эрик Вальнес (Норвегия) +15,2

5. Сергей Устюгов (Россия) +21,1

6. Илья Семиков (Россия) +26,0

7. Эмиль Иверсен (Норвегия) + 28,9

8. Иван Якимушкин (Россия) +29,5

9. Йоханнес Клебо (Норвегия) + 41,7.