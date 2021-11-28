Вяльбе прокомментировала решение норвежских лыжников сняться с гонки из-за мороза

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о решении сборной Норвегии сняться с гонки преследования на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) из-за погодных условий.
«Норвежцы снимаются не в первый раз. Мы знаем, что они не могут бегать в холод. Также они плохо чувствуют себя в сильную жару. Ну что я могу сказать? Жаль. Всегда, когда есть хорошая конкуренция, особенно в олимпийский год, реально жаль. Хотя они и вчера ничего сверхъестественного не показали. Сейчас будет лёгкая трасса в Лиллехаммере, хорошая, комфортная погода. Там они хороший результат покажут», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».
Ранее женский старт перенесли из-за морозов в Финляндии, где температура достигает минус 23 градусов. Согласно регламенту FIS, соревнования по лыжным гонкам подлежат отмене, если температура достигает -22 градусов, однако важную роль при этом играет уровень влажности воздуха.
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