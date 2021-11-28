Вылегжанин — о российском пьедестале: здорово! Норвежцы сами решили не выходить — были не
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Трёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года Максим Вылегжанин дал комментарий по поводу победы российских лыжников в гонке преследования на этапе Кубка мира в Руке. Победу в ней одержал Александр Большунов, вторым стал Сергей Устюгов, третьим — Артём Мальцев.
«Конечно, когда весь пьедестал наш, какие могут быть эмоции? Только хорошие, здорово! Норвежцы сами решили не выходить, значит, были не уверены в себе. Есть протокол, где написано Кубок мира: первое, второе и третье место — у русских спортсменов», — сказал Вылегжанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, ранее из-за холода от участия в соревнованиях отказались все норвежские лыжники, а также победитель индивидуальной гонки — финн Ийво Нисканен.
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