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Женская сборная России занимает 4-е место в Кубке наций, на первом — Швеция

Женская сборная России занимает 4-е место в Кубке наций, на первом — Швеция
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В Руке (Финляндия) прошла женская гонка преследования на 10 км свободным стилем в рамках первого этапа Кубка мира. Её победительницей стала норвежка Терезе Йохауг, она проигрывала шведке Фриде Карлссон почти 14 секунд, но сумела отыграть их и выйти вперёд. Третьей стала ещё одна норвежка Хейди Венг.

Лучший результат среди россиянок показала Наталья Непряева, она финишировала 12-й.

В общем зачёте Кубка наций лидирует сборная Швеции, второй идёт Норвегия, третьей — Финляндия. Россия располагается на четвёртом месте.

Кубок мира. Кубок наций

Женщины

1. Швеция — 568 очков
2. Норвегия — 391
3. Финляндия — 309
4. Россия — 191
5. США — 189
6. Германия — 181
7. Швейцария — 60
8. Словения — 42
9. Австрия — 38
10. Италия — 15

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