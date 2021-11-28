Женская сборная России занимает 4-е место в Кубке наций, на первом — Швеция

В Руке (Финляндия) прошла женская гонка преследования на 10 км свободным стилем в рамках первого этапа Кубка мира. Её победительницей стала норвежка Терезе Йохауг, она проигрывала шведке Фриде Карлссон почти 14 секунд, но сумела отыграть их и выйти вперёд. Третьей стала ещё одна норвежка Хейди Венг.



Лучший результат среди россиянок показала Наталья Непряева, она финишировала 12-й.



В общем зачёте Кубка наций лидирует сборная Швеции, второй идёт Норвегия, третьей — Финляндия. Россия располагается на четвёртом месте.

Кубок мира. Кубок наций

Женщины

1. Швеция — 568 очков

2. Норвегия — 391

3. Финляндия — 309

4. Россия — 191

5. США — 189

6. Германия — 181

7. Швейцария — 60

8. Словения — 42

9. Австрия — 38

10. Италия — 15