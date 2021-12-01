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«Может, его нагнут». Дмитрий Губерниев — о возможном снятии Клебо со второго этапа КМ

«Может, его нагнут». Дмитрий Губерниев — о возможном снятии Клебо со второго этапа КМ
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил конфликтную ситуацию вокруг норвежского лыжника Йоханнеса Клебо. Ранее Клебо отказался использовать логотип нового спонсора федерации лыжных видов спорта Норвегии — стримингового сервиса Viaplay — на своём комбинезоне. Йоханнес может сняться со второго этапа Кубка мира в Лиллехаммере, который пройдёт в ближайшие выходные.

«У Йоханнеса Клебо были какие-то спонсорские дела, он был не согласен с решением федерации, вот так его наказывают. У него финансовые трения со спонсорством, он не согласен с решением федерации, он не хочет носить там нашивку.

Сейчас они будут приходить к одному знаменателю, и всё. Либо его нагнут, или он не будет с ней бегать. Это их внутренние дела. Такие решения, безусловно, влияют на уровень конкуренции соревнований. Ведь если не будет бегать сильнейший лыжник мира, уровень конкуренции рухнет», — приводит слова Губерниева «RT на русском».

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.

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