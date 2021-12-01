«Может, его нагнут». Дмитрий Губерниев — о возможном снятии Клебо со второго этапа КМ

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил конфликтную ситуацию вокруг норвежского лыжника Йоханнеса Клебо. Ранее Клебо отказался использовать логотип нового спонсора федерации лыжных видов спорта Норвегии — стримингового сервиса Viaplay — на своём комбинезоне. Йоханнес может сняться со второго этапа Кубка мира в Лиллехаммере, который пройдёт в ближайшие выходные.
«У Йоханнеса Клебо были какие-то спонсорские дела, он был не согласен с решением федерации, вот так его наказывают. У него финансовые трения со спонсорством, он не согласен с решением федерации, он не хочет носить там нашивку.
Сейчас они будут приходить к одному знаменателю, и всё. Либо его нагнут, или он не будет с ней бегать. Это их внутренние дела. Такие решения, безусловно, влияют на уровень конкуренции соревнований. Ведь если не будет бегать сильнейший лыжник мира, уровень конкуренции рухнет», — приводит слова Губерниева «RT на русском».
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