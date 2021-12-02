Фристайлист Максим Буров выиграл первый этап Кубка мира по лыжной акробатике

Российский фристайлист Максим Буров завоевал золотую медаль в лыжной акробатике на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

В суперфинале Буров набрал 122,17 балла. Второе и третье места заняли швейцарцы Пирмин Вернер (118,10) и Ноэ Рот (116,74). Россиянин Станислав Никитин (109,50) показал пятый результат. Илья Буров не сумел преодолеть квалификацию.

В женской части соревнований Есения Пантюхова заняла 12-е место (37,80). Анастасия Прыткова и Любовь Никитина не прошли в финальную часть соревнований. Победу одержала китаянка Фаньюй Кун (89,53). Второе место разделили представительница Казахстана Жанбота Алдабергенова и китаянка Шао Ци (80,04).

Уже завтра, 3 декабря, в Руке пройдут индивидуальные и командные соревнования в рамках второго этапа Кубка мира.