Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Йоханнес Клебо без россиян в финале завоевал золото в спринте на этапе КМ в Лиллехаммере

Йоханнес Клебо без россиян в финале завоевал золото в спринте на этапе КМ в Лиллехаммере
Комментарии

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал золотую медаль в спринте коньковым ходом на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). В финале, куда не вышел ни один представитель России, Клебо показал результат 2.52,48. Он на 0,58 секунды опередил ближайшего преследователя.

Вторым финишировал соотечественник Клебо Томас Хёлланд Ларсен. Бронзу завоевал француз Ришар Жуве.

Напомним, лучшим представителем России в спринте в Лиллехаммере стал Александр Большунов. Он выбыл из борьбы на стадии полуфинала.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер. Мужчины. Спринт. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.52,48
2. Томас Хёлланд Ларсен (Норвегия) +0,58
3. Ришар Жуве (Франция) +0,78
4. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) +2,98
5. Лаури Вуоринен (Финляндия) +4,43
6. Маркус Грате (Швеция) +20,73

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Этап 2, Лиллехаммер, Норвегия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
03 декабря 2021, пятница. 16:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:52.48
2
Томас Хёлланд Ларсен
Норвегия
+0.58
3
Ришар Жуве
Франция
+0.78
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021