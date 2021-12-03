Йоханнес Клебо без россиян в финале завоевал золото в спринте на этапе КМ в Лиллехаммере

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал золотую медаль в спринте коньковым ходом на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). В финале, куда не вышел ни один представитель России, Клебо показал результат 2.52,48. Он на 0,58 секунды опередил ближайшего преследователя.

Вторым финишировал соотечественник Клебо Томас Хёлланд Ларсен. Бронзу завоевал француз Ришар Жуве.

Напомним, лучшим представителем России в спринте в Лиллехаммере стал Александр Большунов. Он выбыл из борьбы на стадии полуфинала.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер. Мужчины. Спринт. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.52,48

2. Томас Хёлланд Ларсен (Норвегия) +0,58

3. Ришар Жуве (Франция) +0,78

4. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) +2,98

5. Лаури Вуоринен (Финляндия) +4,43

6. Маркус Грате (Швеция) +20,73