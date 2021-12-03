Александр Терентьев: проходить в полуфинал нужно было с первых двух мест, железно

Российский лыжник Александр Терентьев прокомментировал своё выступление в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Победитель классического спринта на этапе Кубка мира в Руке не смог преодолеть барьер четвертьфинала.

«Надеялся, что здесь будет круг «подъём-спуск». Думал, что на биатлонном круге будет тяжёлая трасса, а получилось иначе. Для меня этот круг примерно как в Дрездене, там тоже равнина, но очень устаёшь, постоянно нужно работать. Первый круг старался лидировать, на спуске немного замешкался, недоработал – и на выкате меня обошли сразу. На подъёме перед финишем и на стадионе ничего уже не смог. На прохождение по времени как лаки-лузер не рассчитывал, проходить нужно было с первых двух мест, железно. Конечно, хотелось лучше, но что есть, то есть.

Зажали влево на последнем подъёме? Это спринт, здесь всегда так, ничего особенного. Норвежец Крог всё сделал правильно, он держал свою позицию.

Сильно «поставило» на стадионе после подъёма? Да, по ногам дало сильно. Лактат был минимум 15 ммоль/мл, по ощущениям. Ожидал подобного, но не в настолько сильной форме.

На этой трассе нужно всё время работать, она очень непростая. Наоборот, когда есть более яркий рельеф, длинные спуски, на них можно отдохнуть, а здесь на это вообще нет времени.

Успею ли подтянуть коньковый ход к Олимпиаде? Будем работать, время есть до Игр. Форма пока неидеальная, пульс пока не так сильно разгоняется, как в прошлом году, на юниорском ЧМ», — приводит слова Терентьева «Матч ТВ».