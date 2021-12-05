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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, 2-й этап, Лиллехаммер, мужчины, зачёт Кубка наций, 5 декабря

Зачёт Кубка наций среди мужчин: Норвегия обошла Россию после победы в эстафете
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Сборная Норвегии по лыжным гонкам обошла команду России в Кубке наций после победы в эстафетной гонке на втором этапе Кубка мира, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия).

Напомним, первое место в гонке (4x7,5) заняла первая команда Норвегии (Эрик Вальнес, Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер, Йоханнес Хёсфлот Клебо). Второй финишировала вторая команда России — Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев и Сергей Устюгов. Третьей — второй коллектив Норвегии (Пол Голберг, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Ханс Кристер Холунд и Харальд Эстберг Амундсен).

Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Мужчины

1. Норвегия — 1011 очков
2. Россия — 917
3. Финляндия — 325
4. Франция — 321
5. Швеция — 249
6. США — 221
7. Италия — 217
8. Германия — 209
9. Канада — 139
10. Швейцария — 132.

Лыжные гонки: общий зачёт Кубка мира 2021-2022
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