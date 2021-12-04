Кубок мира по лыжным гонкам, зачёт дистанционных гонок: Наталья Непряева вошла в топ-10

Шведская лыжница Фрида Карлссон, одержавшая победу в «разделке» на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере, сохранила лидерство в зачёте дистанционных гонок. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, поднялась на девятую строчку.

Лыжные гонки. Кубок мира. Зачёт дистанционных гонок. Женщины

1. Фрида Карлссон (Швеция) – 280.

2. Терезе Йохауг (Норвегия) – 260.

3. Рози Бреннен (США) – 145.

4. Эбба Андерссон (США) — 126.

5. Катарина Хенниг (Германия) – 116.

6. Хейди Венг (Норвегия) — 115.

7. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 95.

8. Кертту Нисканен (Финляндия) — 87.

9. Наталья Непряева (Россия) – 83...

10. Виктория Карл (Германия) — 74...

12. Татьяна Сорина (Россия) — 64...

16. Юлия Ступак (Россия) – 38...

21. Лилия Васильева (Россия) – 27...

27. Анастасия Рыгалина (Россия) – 18…

30. Вероника Степанова (Россия) — 14...

37. Мария Истомина (Россия) – 7...

44. Яна Кирпиченко (Россия) – 4.