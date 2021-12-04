Кубок мира по лыжным гонкам, зачёт дистанционных гонок: Наталья Непряева вошла в топ-10

Шведская лыжница Фрида Карлссон, одержавшая победу в «разделке» на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере, сохранила лидерство в зачёте дистанционных гонок. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, поднялась на девятую строчку.
Лыжные гонки. Кубок мира. Зачёт дистанционных гонок. Женщины
1. Фрида Карлссон (Швеция) – 280.
2. Терезе Йохауг (Норвегия) – 260.
3. Рози Бреннен (США) – 145.
4. Эбба Андерссон (США) — 126.
5. Катарина Хенниг (Германия) – 116.
6. Хейди Венг (Норвегия) — 115.
7. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 95.
8. Кертту Нисканен (Финляндия) — 87.
9. Наталья Непряева (Россия) – 83...
10. Виктория Карл (Германия) — 74...
12. Татьяна Сорина (Россия) — 64...
16. Юлия Ступак (Россия) – 38...
21. Лилия Васильева (Россия) – 27...
27. Анастасия Рыгалина (Россия) – 18…
30. Вероника Степанова (Россия) — 14...
37. Мария Истомина (Россия) – 7...
44. Яна Кирпиченко (Россия) – 4.
- 4 декабря 2021
-
16:24
-
16:21
-
16:15
-
15:49
-
15:43
-
15:34
-
15:31
-
15:17
-
15:16
-
14:57
-
14:57
-
14:34
-
14:23
-
14:13
-
14:12
-
14:08
-
14:08
-
14:04
-
14:00
-
14:00
-
13:59
-
13:52
-
13:51
-
13:47
-
13:35
-
13:35
-
13:35
-
13:29
-
13:28
-
13:26
-
13:24
-
13:19
-
13:09
-
12:06
-
12:00