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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, 2-й этап, Лиллехаммер, женщины, зачёт дистанционных гонок, 4 декабря

Кубок мира по лыжным гонкам, зачёт дистанционных гонок: Наталья Непряева вошла в топ-10
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Шведская лыжница Фрида Карлссон, одержавшая победу в «разделке» на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере, сохранила лидерство в зачёте дистанционных гонок. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, поднялась на девятую строчку.

Лыжные гонки. Кубок мира. Зачёт дистанционных гонок. Женщины
1. Фрида Карлссон (Швеция) – 280.
2. Терезе Йохауг (Норвегия) – 260.
3. Рози Бреннен (США) – 145.
4. Эбба Андерссон (США) — 126.
5. Катарина Хенниг (Германия) – 116.
6. Хейди Венг (Норвегия) — 115.
7. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 95.
8. Кертту Нисканен (Финляндия) — 87.
9. Наталья Непряева (Россия) – 83...
10. Виктория Карл (Германия) — 74...
12. Татьяна Сорина (Россия) — 64...
16. Юлия Ступак (Россия) – 38...
21. Лилия Васильева (Россия) – 27...
27. Анастасия Рыгалина (Россия) – 18…
30. Вероника Степанова (Россия) — 14...
37. Мария Истомина (Россия) – 7...
44. Яна Кирпиченко (Россия) – 4.

Зачёт Кубка мира по лыжным гонкам 2021-2022
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