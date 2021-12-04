Мальцев: прошёл полтора круга с Крюгером и поймал кризис, икры начало сводить

Российский лыжник Артём Мальцев, ставший 21-м в гонке свободным стилем на 15 км в рамках этапа Кубка мира в Лиллехаммере, прокомментировал ход гонки. По словам спортсмена, она далась ему тяжело.
«Я стартовал, Крюгер меня догнал, прошёл с ним полтора круга, поймал кризис, икры начало сводить, не мог нормально выносить ногу – просто на прямых ногах бежал. На равнине ничего не мог сделать, а норвежцы там добавляли», — сказал Мальцев в эфире «Матч ТВ».
Напомним, в Лиллехаммере (Норвегия) завершилась мужская коньковая индивидуальная гонка на 15 км в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Её победителем стал норвежец Симен Хегстад Крюгер, вторым стал другой норвежец Ханс Кристер Холунд, третьим – Мартин Лёвстрем Нюэнгет.
Лучший результат среди россиян показал Алексей Червоткин, он занял четвёртое место.
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