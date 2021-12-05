Кубок мира по лыжным гонкам, женщины: когда начнётся эстафета, по какому каналу смотреть

Сегодня, 5 декабря, в Лиллехаммере (Норвегия) в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт женская эстафета 4 х 5 км. Начало запланировано на 13:45 мск.

В прямом эфире гонку можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport.

Составы российских команд

Россия-1: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Россия-2: Яна Кирпиченко, Анастасия Фалеева, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.

Вчера, 4 декабря, в Лиллехаммере прошла женская коньковая индивидуальная гонка на 10 км. Победу в ней одержала шведка Фрида Карлссон, обогнав норвежку Терезе Йохауг на 0,3 секунды. Тройку призёров замкнула американка Рози Бреннен. Лучший результат среди россиянок показала Наталья Непряева, она заняла пятое место.