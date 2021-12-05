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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, Лиллехаммер: когда начнётся женская эстафета, по какому каналу смотреть

Кубок мира по лыжным гонкам, женщины: когда начнётся эстафета, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 5 декабря, в Лиллехаммере (Норвегия) в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт женская эстафета 4 х 5 км. Начало запланировано на 13:45 мск.

В прямом эфире гонку можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport.

Составы российских команд
Россия-1: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
Россия-2: Яна Кирпиченко, Анастасия Фалеева, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.

Вчера, 4 декабря, в Лиллехаммере прошла женская коньковая индивидуальная гонка на 10 км. Победу в ней одержала шведка Фрида Карлссон, обогнав норвежку Терезе Йохауг на 0,3 секунды. Тройку призёров замкнула американка Рози Бреннен. Лучший результат среди россиянок показала Наталья Непряева, она заняла пятое место.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам 2021-2022
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