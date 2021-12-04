Йоханнес Клебо будет финишёром сборной Норвегии в эстафете

Стали известны составы сборных Норвегии на мужскую эстафетную гонку 4x7,5 км в рамках второго этапа Кубка мира, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия), сообщает Nettavisen.



На последнем этапе за первую команду побежит лидер общего зачёта Кубка мира Йоханнес Хёсфлот Клебо. Передавать ему эстафету будет победитель сегодняшней гонки на 15 км свободным стилем Симен Хегстад Крюгер. На классических этапах выступят Эрик Вальнес и Эмиль Иверсен.



Норвегия-1: Эрик Вальнес, Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер, Йоханнес Хёсфлот Клебо.



Норвегия-2: Пол Гольберг, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Ханс Кристер Холунд, Харальд Эстберг Амундсен.



Соревнования пройдут завтра, 5 декабря. Старт — в 11:20 по московскому времени.