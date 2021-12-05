Зачёт лыжного Кубка наций среди женщин: Россия поднялась на 4-е место после эстафеты

Женская сборная России переместилась с пятого места на четвёртое в Кубке наций после победы в эстафетной гонке на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Женщины

1. Швеция — 1075.

2. Норвегия — 811.

3. США — 515.

4. Россия — 494.

5. Финляндия — 438.

6. Германия — 333.

7. Италия — 146.

8. Швейцария — 118.

9. Словения — 90.

10. Чехия — 88.