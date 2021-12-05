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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, 2-й этап, Лиллехаммер, женщины, зачёт Кубка наций, 5 декабря

Зачёт лыжного Кубка наций среди женщин: Россия поднялась на 4-е место после эстафеты
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Женская сборная России переместилась с пятого места на четвёртое в Кубке наций после победы в эстафетной гонке на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Женщины

1. Швеция — 1075.
2. Норвегия — 811.
3. США — 515.
4. Россия — 494.
5. Финляндия — 438.
6. Германия — 333.
7. Италия — 146.
8. Швейцария — 118.
9. Словения — 90.
10. Чехия — 88.

Лыжные гонки: общий зачёт Кубка мира 2021-2022
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