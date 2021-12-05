Заявленный на эстафету швед находится в другой стране. Команда сойдёт после третьего этапа

Вторая сборная Швеции по лыжным гонкам не сможет финишировать в мужской эстафете на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия), так как один из спортсменов находится в другой стране.

По информации Expressen, швед Олоф Йонссон покинул Лиллехаммер ещё после спринтерских гонок. Однако он заявлен на четвёртый этап второй сборной Швеции.

«Мы поставили имя Олофа на последний этап, чтобы у остальных гонщиков была возможность выступить в эстафете. По регламенту мы можем регистрировать эстафетные команды на основе тех, кто зарегистрировался на весь этап», — приводит слова менеджера сборной Андерса Бистрёма Expressen.

От России в эстафете выступают две команды:

Сборная-1: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин.

Сборная-2: Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев и Сергей Устюгов.