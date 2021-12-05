Илья Семиков — о втором этапе в эстафете: у норвежца скольжение было похуже

Российский лыжник Илья Семиков (Россия-2) прокомментировал прохождение второго этапа в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).
«Саша Терентьев прекрасно провёл свой этап. Я думал: главное, чтобы он в группе доехал, а его даже на протяжку хватило! Когда Большунов первую протяжку сделал вместе с Нисканеном, пришлось приложить все силы, чтобы сократить отставание. Но когда они второй раз пошли, я оказался за Иверсеном. У норвежца скольжение было похуже, образовался просвет, который мы не смогли закрыть», — сказал Семиков в эфире «Матч ТВ».
От России в эстафете выступают две команды:
Сборная-1: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин.
Сборная-2: Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев и Сергей Устюгов.
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