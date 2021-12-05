Илья Семиков — о втором этапе в эстафете: у норвежца скольжение было похуже

Российский лыжник Илья Семиков (Россия-2) прокомментировал прохождение второго этапа в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

«Саша Терентьев прекрасно провёл свой этап. Я думал: главное, чтобы он в группе доехал, а его даже на протяжку хватило! Когда Большунов первую протяжку сделал вместе с Нисканеном, пришлось приложить все силы, чтобы сократить отставание. Но когда они второй раз пошли, я оказался за Иверсеном. У норвежца скольжение было похуже, образовался просвет, который мы не смогли закрыть», — сказал Семиков в эфире «Матч ТВ».

От России в эстафете выступают две команды:

Сборная-1: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин.

Сборная-2: Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев и Сергей Устюгов.