Девон Кершоу: круто, что Россия выиграла женскую эстафету

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад канадский лыжник Девон Кершоу прокомментировал победу женской сборной России в эстафете на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Россиянки завоевали первое место, опередив главных конкуренток из Швеции и Норвегии. За национальную команду бежали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

«Сейчас рискую нарваться на гневные письма, особенно негатив от друзей моей жены и от неё самой. Но для меня было круто, что Россия выиграла женскую эстафету. Я порадовался.

Степанова, чемпионка мира среди юниоров, — много разговоров и хайпа в России по поводу того, как она хороша, как профессиональна, как по-спортивному зла. У неё уже были хорошие гонки в этом году. Но в российских лыжных гонках такие крупные имена — Сорина, Непряева, Ступак, а финишёр — 20-летняя девушка, проводящая первый сезон среди взрослых. И она не просто не подвела, она принесла России первую победу в эстафете за очень-очень много лет.

Да, когда они доминировали в 90-е, из них выжимали все соки, они попадались на допинге. Но это новое поколение, и я считаю их победу крутым событием. Эстафета получилась яркой, и тот факт, что сборная России одержала такую победу, — это хорошо для нашего вида спорта», — рассказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

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