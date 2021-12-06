Сборная Норвегии по лыжным гонкам объявила состав на этап Кубка мира в Давосе

Сборная Норвегии по лыжным гонкам назвала состав на третий этап Кубка мира сезона-2021/2022. Об этом сообщается на официальном сайте национальной команды. Соревнования пройдут в Давосе (Швейцария) 11 и 12 декабря.

Мужчины, спринт: Пол Голберг, Томас Хёлланд-Ларсен, Йоханнес Клебо, Синдре Скар, Ховард Тёугбёль, Эрик Вальнес.

Мужчины, дистанция: Харальд Амундсен, Ханс Кристер Холунд, Йоханнес Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Нюэнгет, Сьюр Рёте.

Женщины, спринт: Майкен Касперсен Фалла, Матильде Мюрволд, Кристине Ставос Скистад, Ане Стенсет, Лотта Венг, Тириль Венг.

Женщины, дистанция: Хелене Марие Фоссесхолм, Рагниль Хага, Терезе Йохауг, Анне Кьерсти Кальво, Хейди Венг, Ингвильд Эстберг.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.