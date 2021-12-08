Юлия Ступак: решила разбавить лыжную ленту
Поделиться
Лыжница сборной России Юлия Ступак опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка пристально смотрит в камеру.
«Решила разбавить лыжную ленту», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Юлии Ступак.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Какая красивая Юленька».
«Юленька, девочка наша любимая, ждём и верим в твои победы. Удачи».
«Красивое фото… Женственно...»
В минувшие выходные Ступак в составе сборной России одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Второе место в эстафете заняли шведки, третьими стали норвежки. В зачёте Кубка наций Россия поднялась на четвёртое место. Третий этап Кубка мира пройдёт в Давосе (Швейцария) 11-12 декабря.
Комментарии
- 8 декабря 2021
-
09:57
-
09:28
-
09:23
-
08:48
- 7 декабря 2021
-
23:12
-
20:46
-
14:17
-
13:51
-
13:16
-
12:15
-
12:11
-
11:40
-
09:08
-
01:37
-
00:36
-
00:22
- 6 декабря 2021
-
23:38
-
23:16
-
23:11
-
20:57
-
19:33
-
18:33
-
16:48
-
16:34
-
16:31
-
16:15
-
16:01
-
15:47
-
15:43
-
15:42
-
15:27
-
14:52
-
14:43
-
14:23
-
14:02
Партнерский контент