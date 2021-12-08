Юлия Ступак: решила разбавить лыжную ленту

Лыжница сборной России Юлия Ступак опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка пристально смотрит в камеру.

«Решила разбавить лыжную ленту», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Юлии Ступак.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Какая красивая Юленька».

«Юленька, девочка наша любимая, ждём и верим в твои победы. Удачи».

«Красивое фото… Женственно...»

В минувшие выходные Ступак в составе сборной России одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Второе место в эстафете заняли шведки, третьими стали норвежки. В зачёте Кубка наций Россия поднялась на четвёртое место. Третий этап Кубка мира пройдёт в Давосе (Швейцария) 11-12 декабря.

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.



